La ferme des Sens fête l’été – Les carrières La Devise 28 juin 2025 08:00

Charente-Maritime

La ferme des Sens fête l’été Les carrières La ferme Des Sens La Devise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-29 22:00:00

Date(s) :

2025-06-28

La Ferme des Sens organise une grande fête sur le thème de l’agriculture.

Petit concert live karaoké le soir avec repas sur réservation 7j avant.

Animations, jeux, coins détente, visites et buvette/restauration.

Les carrières La ferme Des Sens

La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 69 47 01 lafermedessens.17@gmail.com

English :

La Ferme des Sens organizes a big party on the theme of agriculture.

Live karaoke concert in the evening, with meals booked 7 days in advance.

Entertainment, games, relaxation areas, tours and refreshments.

German :

Die Ferme des Sens organisiert ein großes Fest zum Thema Landwirtschaft.

Kleines Live-Karaoke-Konzert am Abend mit Essen (Reservierung 7 Tage im Voraus erforderlich).

Animationen, Spiele, Entspannungsecken, Besichtigungen und Imbiss.

Italiano :

La Ferme des Sens organizza una grande festa sul tema dell’agricoltura.

Concerto di karaoke dal vivo la sera, con un pasto prenotato con 7 giorni di anticipo.

Animazione, giochi, aree relax, visite e rinfreschi.

Espanol :

La Ferme des Sens organiza una gran fiesta sobre el tema de la agricultura.

Concierto de karaoke en directo por la noche, con comida reservada con 7 días de antelación.

Animación, juegos, zonas de descanso, visitas y refrescos.

