La Ferme d’Esparron Médiathèque des Pallères Esparron

La Ferme d’Esparron Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque des Pallères Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Rejoins nous à « La Ferme D’Esparron »
Peinture des animaux de la ferme
Atelier d’écriture
jeux
ouvrages sur les animaux
Pour les Ados : Vide ta chambre
Venez troquez vos vétements, livres, jeux sur inscription au 04.94.80.60.26.
Médiathèque des Pallères place de l’église 83560 esparron Esparron 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494806026 https://mediatheques-rmpv.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0494806026 »}]
Médiathèque des Pallières