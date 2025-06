La Ferme du Bec-Hellouin ouvre ses portes ! Le Bec-Hellouin 5 juillet 2025 14:00

Ferme du Bec-Hellouin 1 Sente du Moulin au Cat Le Bec-Hellouin Eure

5 juillet 2025 14:00

18 juillet 2025 18:00

2025-07-05

2025-07-18

2025-08-01

2025-08-30

2025-09-27

Créée en 2003, la Ferme biologique du Bec Hellouin est devenu une référence mondiale pour la permaculture et l’écoculture. En 2025, la ferme ouvre ses portes pour vous accueillir ! Vous pourrez explorer l’ensemble de la ferme cultures maraîchères, forêts-jardins, céréales jardinées, île-jardin, étang, animaux… Tout est cultivé à la main et en traction animale.

En plus des supports pédagogiques qui vous seront proposés, Charles Hervé-Gruyer animera une conférence suivi d’une séance de questions-réponses.

Ferme du Bec-Hellouin 1 Sente du Moulin au Cat

Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie

English : La Ferme du Bec-Hellouin ouvre ses portes !

Created in 2003, the Bec Hellouin organic farm has become a world reference for permaculture and ecoculture. In 2025, the farm opens its doors to welcome you! You’ll be able to explore the whole farm: market gardens, forest gardens, cereal gardens, garden island, pond, animals… Everything is grown by hand and with animal traction.

In addition to the educational materials on offer, Charles Hervé-Gruyer will give a talk, followed by a question-and-answer session.

German :

Die 2003 gegründete Ferme biologique du Bec Hellouin hat sich zu einer weltweiten Referenz für Permakultur und Ökokultur entwickelt. Im Jahr 2025 öffnet die Farm ihre Tore, um Sie willkommen zu heißen! Sie können die gesamte Farm erkunden: Gemüseanbau, Waldgärten, Getreidegärten, Inselgärten, Teiche, Tiere…. Alles wird von Hand und mit tierischer Zugkraft bewirtschaftet.

Zusätzlich zu den pädagogischen Materialien, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, wird Charles Hervé-Gruyer einen Vortrag halten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde.

Italiano :

Creata nel 2003, la fattoria biologica Bec Hellouin è diventata un punto di riferimento mondiale per la permacultura e l’ecocultura. Nel 2025, la fattoria apre le sue porte per accogliervi! Potrete esplorare l’intera fattoria: orti, giardini forestali, orti di cereali, l’isola del giardino, lo stagno, gli animali… Tutto è coltivato a mano e con la trazione animale.

Oltre al materiale didattico offerto, Charles Hervé-Gruyer terrà una conferenza, seguita da una sessione di domande e risposte.

Espanol :

Creada en 2003, la granja ecológica Bec Hellouin se ha convertido en una referencia mundial de la permacultura y la ecocultura. En 2025, la granja abre sus puertas para recibirle Podrá explorar toda la granja: huertas, huertos forestales, huertos de cereales, isla ajardinada, estanque, animales… Todo se cultiva a mano y con tracción animal.

Además del material didáctico que se le ofrecerá, Charles Hervé-Gruyer dará una charla, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

