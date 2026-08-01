Informations pratiques

Tréflez

La ferme du Bois Fleury comédie rurale

Ferme Plein le Boutoc Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans les années 70, deux frères se partagent une ferme. L’un va profiter de la révolution vert et cultiver des céréales en conventionnel, l’autre va plutôt expérimenter le petit maraîchage. Pendant cinquante ans nous allons les croiser régulièrement à l’apéro. Ils parlent d’agriculture, de politique et de femmes … tout un programme.

Entre désaccords et fraternité, ce seul en scène nous livre un récit rythmé, où le rire et l’émotion se succèdent. Un voyage dans l’hsitoire de l’agriculture française par deux points de vue diamétralement opposés.

Réalisé à la suite d’interviews d’agriculteurs. 75% des dialogues sont issus de ces interviews.

Spectacle tout public.

Prix libre et conscient, 10 € conseillé.

Réservation souhaitée (pour nous organiser au mieux) par SMS au 06 28 69 69 89. .

Ferme Plein le Boutoc Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 28 69 69 89

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English :

L’événement La ferme du Bois Fleury comédie rurale Tréflez a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX