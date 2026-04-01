La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia
La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia lundi 27 avril 2026.
Cuisia
La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager
1 Rue de la Mairie Cuisia Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 17:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-02 2026-05-08
Le printemps arrive !
Vente de plants potager, aromatiques et quelques fleurs à la Ferme du Chat Noir .
1 Rue de la Mairie Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 66 71 47
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English : La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager
L’événement La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA