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La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia

La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia lundi 27 avril 2026.

Adresse : 1 Rue de la Mairie

Ville : 39190 Cuisia

Département : Jura

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cuisia

La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager

1 Rue de la Mairie Cuisia Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 17:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :
2026-04-27 2026-05-02 2026-05-08

Le printemps arrive !
Vente de plants potager, aromatiques et quelques fleurs à la Ferme du Chat Noir   .

1 Rue de la Mairie Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 66 71 47 

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English : La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager

L’événement La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA