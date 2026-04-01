Cuisia

La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager

1 Rue de la Mairie Cuisia Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 17:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-02 2026-05-08

Le printemps arrive !

Vente de plants potager, aromatiques et quelques fleurs à la Ferme du Chat Noir .

1 Rue de la Mairie Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 66 71 47

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English : La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager

L’événement La Ferme du Chat Noir Vente de plants potager Cuisia a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA