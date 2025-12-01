La Ferme du Golf Après-Ski à la Ferme La Buglais Lancieux
La Buglais Ferme du Golf Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-27 16:00:00
fin : 2025-12-27 22:00:00
2025-12-27
Une fin de journée chaleureuse et festive, inspirée de l’ambiance montagne, pour petits et grands
– Chocolat chaud maison & vin chaud épicé
– Brasero & ambiance cocooning
– Huîtres fraîches & Saint-Jacques au barbecue
– Foodtrucks en mode hiver burger montagnard, sandwich raclette, velouté
– Gaufres & goûter gourmand
– Jeux de palet breton version hiver
– DJ Set & vraie ambiance après-ski (clin d’œil aux Bronzés font du ski)
Doudounes, bonnets & vibes hivernales garanties !
Entrée libre. .
La Buglais Ferme du Golf Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 93 53 48
