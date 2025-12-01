La Ferme du Golf Après-Ski à la Ferme La Buglais Lancieux

La Ferme du Golf Après-Ski à la Ferme

La Buglais Ferme du Golf Lancieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27 22:00:00

2025-12-27

Une fin de journée chaleureuse et festive, inspirée de l’ambiance montagne, pour petits et grands

– Chocolat chaud maison & vin chaud épicé

– Brasero & ambiance cocooning

– Huîtres fraîches & Saint-Jacques au barbecue

– Foodtrucks en mode hiver burger montagnard, sandwich raclette, velouté

– Gaufres & goûter gourmand

– Jeux de palet breton version hiver

– DJ Set & vraie ambiance après-ski (clin d’œil aux Bronzés font du ski)

Doudounes, bonnets & vibes hivernales garanties !

Entrée libre. .

La Buglais Ferme du Golf Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 93 53 48

