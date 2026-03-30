La Ferme du Monde fête ses 30 ans ! Le Bois Brassu Carentoir
La Ferme du Monde fête ses 30 ans ! Le Bois Brassu Carentoir samedi 25 avril 2026.
La Ferme du Monde fête ses 30 ans !
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez célébrer les 30 ans du parc !
Au programme maquillage, échassiers, jeux bretons et bien d’autres surprises. .
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement La Ferme du Monde fête ses 30 ans ! Carentoir a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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