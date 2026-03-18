La Ferme du Monde fête ses 30 ans !

Le Bois Brassu Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez célébrez les 30ans du parc avec nous ! Au programme maquillage, échassiers, jeux bretons et bien d’autres surprises. .

Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement La Ferme du Monde fête ses 30 ans ! Carentoir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON