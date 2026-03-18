La Ferme du Monde ouvre ses portes

Le Bois Brassu Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

La Ferme du Monde rouvre ses portes pour sa 30ème saison !

C’est le moment idéal pour venir acheter votre pass annuel. .

Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement La Ferme du Monde ouvre ses portes Carentoir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON