La Ferme du Monde ouvre ses portes Carentoir
La Ferme du Monde ouvre ses portes Carentoir mercredi 1 avril 2026.
La Ferme du Monde ouvre ses portes
Le Bois Brassu Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
La Ferme du Monde rouvre ses portes pour sa 30ème saison !
C’est le moment idéal pour venir acheter votre pass annuel. .
Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement La Ferme du Monde ouvre ses portes Carentoir a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON