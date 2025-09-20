La ferme du Neuf Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, la traditionnelle ferme du Neuf est de retour !

Chèvres, chevreaux, agneaux, petits cochons, oies, poules, coqs, canards, canetons, lapins venez (re)découvrir les animaux de la basse-cour le 20 et 21 septembre prochain à la mairie du Neuf.

Les visites seront ponctuées de mini-spectacle de 15 minutes toutes la journées où les enfants auront le l’opportunité de traire la chèvre et donner le biberon au chevreau, à l’agneau et au petit cochon.

De l’hôtel d’Augny à la Mairie du 9e

La plupart des mairies d’arrondissement de Paris sont installées dans des bâtiments construits à cet usage. Ce n’est pas le cas de la mairie du 9e arrondissement qui est établie dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle ayant eu plusieurs attributions avant de devenir un bâtiment public.

Partez à la découverte de l’histoire qui se cache derrière votre mairie en compagnie de Michel Güet, guide du patrimoine de l’arrondissement.

Des ponts dessinés à la main

Les Journées européennes du patrimoine ayant pour thème cette année l’architecture, profitez de vote visite à la ferme pour visiter notre expositions sur les ponts dessinés à la main en présence de l’architecte Alain Spielmann.

Ce sera également l’occasion de vous initier à l’architecture avec des ateliers ludiques et pédagogiques.

Concert de Nils Kittel

Fort de son succès l’année dernière, Nils Kittel, jeune pianiste du 9e sera de retour pour un concert inédit en salle Rossini en hommage à Chopin.

Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 37 76 91 http://www.mairie9.paris.fr https://www.facebook.com/Mairie09Paris;https://twitter.com/Mairie9Paris Mairie du 9e arrondissement. M8, M9 Richelieu-Drouot, M7 Le Peletier Bus 74, 85, 67

