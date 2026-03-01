La Ferme du Tessou vous ouvre ses portes ! Villesèque
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Ferme du Tessou propose des activités pour le 0-6 ans
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Ferme du Tessou propose des activités pour le 0-6 ans. Ouvert aux familles, nounous, écoles, crèches…
Route de La Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 ateliersnature@tessou.fr
As part of Early Childhood Week, Ferme du Tessou offers activities for 0-6 year-olds
