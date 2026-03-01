La Ferme du Tessou vous ouvre ses portes !

Route de La Gentillade Villesèque Lot

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Ferme du Tessou propose des activités pour le 0-6 ans

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Ferme du Tessou propose des activités pour le 0-6 ans. Ouvert aux familles, nounous, écoles, crèches…

.

Route de La Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 ateliersnature@tessou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Early Childhood Week, Ferme du Tessou offers activities for 0-6 year-olds

L’événement La Ferme du Tessou vous ouvre ses portes ! Villesèque a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Cahors Vallée du Lot