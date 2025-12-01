La ferme d’Yvonne Angoulême

La ferme d’Yvonne

La ferme pédagogique de l’association L’Oasis du Coq à l’Âme s’installe place Saint-Martial ! Venez rencontrer les animaux, découvrir leurs histoires et profiter d’un moment convivial en famille.

place Saint Martial Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

The educational farm run by the L?Oasis du Coq à l?Âme association is moving into place Saint-Martial! Come and meet the animals, discover their stories and enjoy some family fun.

