Buswiller

La ferme en concerts

Lieu dit Friedrichsfeld Buswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Ferme du Château à Buswiller, en maraîchage Bio, vous présente la Ferme en

concerts à l’occasion de la fête de la musique, associée à un concert

caritatif pour une association locale.

La Ferme du Château à Buswiller, en maraîchage Bio, vous présente la Ferme en

concerts à l’occasion de la fête de la musique, associée à un concert caritatif pour une association locale.

Au programme, l’entrée sera libre avec lancement des festivités à partir de 16h dans une

ambiance kermesse avec des jeux en bois à la disposition des petits et des grands.

La Ferme proposera un stand avec une buvette et de la petite restauration locale et bio, tartes

flambées, galettes de pommes de terre, merguez, saucisses blanches et gourmandises

sucrées, réalisée sur place et faite maison par nos deux chefs cuisiniers, en continu.

Une série de concerts animera la soirée.

À 18h Concert caritatif de l’artiste béarnais KALUNE, chanteur de slam poétique éco

engagé, accompagné par un multi instrumentaliste. Entrée payante à 5€.

À 20h Concert de Madison Top, orchestre de musiques alsaciennes et de variétés

françaises animera la soirée dans une ambiance de guinguette et bal dansant. Entrée libre.

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Lieu dit Friedrichsfeld Buswiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 59 70

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English :

The Ferme du Château in Buswiller, an organic market garden, presents La Ferme en

the occasion of the Fête de la Musique, in association with a concert

concert for a local charity.

L’événement La ferme en concerts Buswiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre