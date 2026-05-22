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La ferme en concerts Buswiller

La ferme en concerts Buswiller dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Lieu dit Friedrichsfeld

Ville : 67350 Buswiller

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Buswiller

La ferme en concerts

Lieu dit Friedrichsfeld Buswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

La Ferme du Château à Buswiller, en maraîchage Bio, vous présente la Ferme en
concerts à l’occasion de la fête de la musique, associée à un concert
caritatif pour une association locale.
La Ferme du Château à Buswiller, en maraîchage Bio, vous présente la Ferme en 
concerts à l’occasion de la fête de la musique, associée à un concert caritatif pour une association locale. 
Au programme, l’entrée sera libre avec lancement des festivités à partir de 16h dans une 
ambiance kermesse avec des jeux en bois à la disposition des petits et des grands.
La Ferme proposera un stand avec une buvette et de la petite restauration locale et bio, tartes
flambées, galettes de pommes de terre, merguez, saucisses blanches et gourmandises 
sucrées, réalisée sur place et faite maison par nos deux chefs cuisiniers, en continu.
Une série de concerts animera la soirée.

À  18h Concert caritatif de l’artiste béarnais KALUNE, chanteur de slam poétique éco 
engagé, accompagné par un multi instrumentaliste. Entrée payante à 5€.

À 20h Concert de Madison Top, orchestre de musiques alsaciennes et de variétés 
françaises animera la soirée dans une ambiance de guinguette et bal dansant. Entrée libre.

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Lieu dit Friedrichsfeld Buswiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 59 70 

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English :

The Ferme du Château in Buswiller, an organic market garden, presents La Ferme en
the occasion of the Fête de la Musique, in association with a concert
concert for a local charity.

L’événement La ferme en concerts Buswiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre