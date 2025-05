La ferme en ville – parking église Thaon-les-Vosges, 25 mai 2025 09:00, Thaon-les-Vosges.

Vosges

La ferme en ville parking église avenue des fusillés Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 14:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Venez découvrir des véhicules agricoles anciens et vous amuser courses de vaches sauteuses, piscines de paille …

restauration proposée par l’association des beignets rappés.Tout public

0 .

parking église avenue des fusillés

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est beignetsrapes@gmx.fr

English :

Come and discover vintage farm vehicles and have fun: jumping cow races, straw pools …

catering provided by the association des beignets rappés.

German :

Entdecken Sie alte landwirtschaftliche Fahrzeuge und amüsieren Sie sich: Rennen mit springenden Kühen, Strohschwimmbäder …

verpflegung angeboten von der Association des beignets rappés (Verein der gerappten Krapfen).

Italiano :

Venite a scoprire i vecchi veicoli della fattoria e a divertirvi: gare di mucche che saltano, piscine di paglia, ecc.

ristorazione a cura dell’associazione dei beignets rappés.

Espanol :

Venga a descubrir antiguos vehículos agrícolas y a divertirse: carreras de vacas saltarinas, piscinas de paja, etc.

catering a cargo de la asociación des beignets rappés.

L’événement La ferme en ville Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION