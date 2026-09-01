La ferme modèle de Lesquiffiou Pleyber-Christ
vendredi 18 septembre 2026 · Pleyber-Christ
Informations pratiques
Pleyber-Christ
La ferme modèle de Lesquiffiou
Ferme de Lesquiffiou Pleyber-Christ Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La ferme modèle de Lesquiffiou ouvre exceptionnellement ses portes le 19/09 de 14h à 18h et le 20/09 de 10h à 18h
et propose un programme varié
18/09 à 18h Conférence Les fermes-modèles et les fermes-écoles par François de Beaulieu organisée avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix
19/09 à 14h et 20/09 à 10h, 14h et 16h conférence sur la place des femmes dans l’agriculture et le monde rural par Anne Guillou
visites guidées, expositions, artisans locaux, jeu de piste. .
Ferme de Lesquiffiou Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 6 82 29 36 81
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English :
L’événement La ferme modèle de Lesquiffiou Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX