Informations pratiques

Pleyber-Christ

La ferme modèle de Lesquiffiou

Ferme de Lesquiffiou Pleyber-Christ Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La ferme modèle de Lesquiffiou ouvre exceptionnellement ses portes le 19/09 de 14h à 18h et le 20/09 de 10h à 18h

et propose un programme varié

18/09 à 18h Conférence Les fermes-modèles et les fermes-écoles par François de Beaulieu organisée avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix

19/09 à 14h et 20/09 à 10h, 14h et 16h conférence sur la place des femmes dans l’agriculture et le monde rural par Anne Guillou

visites guidées, expositions, artisans locaux, jeu de piste. .

Ferme de Lesquiffiou Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 6 82 29 36 81

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English :

L’événement La ferme modèle de Lesquiffiou Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX