La Ferme Naturell’Mans Le Mans
Place de la République Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
2026-04-24 2026-04-25
Venez à la Ferme Naturell’Mans 24 et 25 avril 2026 Place de la République au Mans !
Les Jeunes agriculteurs de la Sarthe organisent la ferme Naturell’Mans. Installée au cœur du Mans, elle est composée d’un marché d’une vingtaine de producteurs, d’une mini-ferme, de dégustations et de nombreuses animations dédiées aux filières agricoles. .
Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 76 45 jasarthe@gmail.com
English :
Come to the Ferme Naturell’Mans April 24 and 25, 2026 Place de la République in Le Mans!
