La Ferme Naturell’Mans

Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Venez à la Ferme Naturell’Mans 24 et 25 avril 2026 Place de la République au Mans !

Les Jeunes agriculteurs de la Sarthe organisent la ferme Naturell’Mans. Installée au cœur du Mans, elle est composée d’un marché d’une vingtaine de producteurs, d’une mini-ferme, de dégustations et de nombreuses animations dédiées aux filières agricoles. .

Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 76 45 jasarthe@gmail.com

English :

Come to the Ferme Naturell’Mans April 24 and 25, 2026 Place de la République in Le Mans!

