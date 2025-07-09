La Ferme ! On en parle ? Ferme d’Helice Sarzay

La Ferme ! On en parle ? – Du 7 au 18 juillet 2025 – Séjour Itinérant Co-construit avec la MJCS de La Châtre, l’ADAR, les fermes du territoire et les jeunes

Dans un monde où la transition écologique et le lien social sont des enjeux majeurs, La Ferme ! On en parle ? propose une aventure humaine et artistique ancrée dans les réalités paysannes. Ce projet itinérant, qui traverse le territoire de la Communauté de communes de La Châtre Sainte-Sévère en allant à la rencontre de trois fermes, allie spectacles, gastronomie locale, implication des jeunes avec une co-constrcution et itinérance douce pour créer des espaces de fête et de rencontre au cœur des territoires ruraux.

Ferme d’Helice 36230 Sarzay Sarzay 36230 Indre Centre-Val de Loire

Été culturel

©Lilou Duranteau et Juliette Auclert