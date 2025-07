La ferme Pfister le houblon de père en fils Wingersheim les Quatre Bans

La ferme Pfister le houblon de père en fils

rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-08 18:30:00

2025-08-01 2025-08-08

Visite guidée de la ferme Pfister à Wingersheim présentation d’une houblonnière, visite de la ferme et dégustation de la bière familiale.

La famille Pfister vous emmène à la découverte du houblon, cet or vert dont la production française est essentiellement d’origine Alsacienne. Découvrez l’exploitation familiale dans laquelle est récolté, trié et séché le houblon puis dégustez la bière produite par l’un des fils de la famille. Une visite passionnante et rafraîchissante ! .

English :

Guided tour of the Pfister farm in Wingersheim: presentation of a hop farm, visit of the farm and tasting of the family beer.

German :

Geführter Besuch des Bauernhofs Pfister in Wingersheim: Vorstellung eines Hopfenanbaus, Besichtigung des Bauernhofs und Verkostung des Familienbiers.

Italiano :

Visita guidata alla fattoria Pfister di Wingersheim: presentazione di una coltivazione di luppolo, visita della fattoria e degustazione della birra di famiglia.

Espanol :

Visita guiada a la granja Pfister de Wingersheim: presentación de una explotación de lúpulo, recorrido por la granja y degustación de la cerveza familiar.

