La ferme s’invite au quartier Mail de rufisque , Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 14:00 – 17:30

Gratuit : oui 0 Tout public – Age maximum : 99

L’association 2LC emmène les animaux de sa ferme sur le mail rufisque. Il est possible de rentrer avec les animaux ( poules, canards, lapins, dindons, moutons, oies) pour les approcher, les caresser, les nourir, les connaître mieux et en apprendre sur leurs habitudes et comportements.

Mail de rufisque , Nantes 44021

06 07 69 48 04