La ferme s’invite en ville Le Puy-en-Velay

La ferme s’invite en ville

place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Cette manifestation des Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire, a pour but de faire découvrir aux jeunes, et aux moins jeunes, une ferme de Haute-Loire avec tout ce qui la compose.

place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 42 22 jeunesagriculteurs43@gmail.com

English :

The aim of this event organized by the Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire (Young Farmers of Haute-Loire) is to introduce young and not-so-young people to a farm in Haute-Loire and everything that goes to make it up.

