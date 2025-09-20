La Ferme – Théâtre Magnetic Salle Cassin Houilles

La Ferme – Théâtre Magnetic Salle Cassin Houilles samedi 20 septembre 2025.

La Ferme – Théâtre Magnetic Samedi 20 septembre, 16h00, 19h00 Salle Cassin Yvelines

gratuit – réservation conseillée. Ouverture des inscriptions le 27 août

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:35:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T19:35:00

Deux ventriloques hyper motivés s’invitent à la ferme pour raconter le cycle des quatre saisons. Mais leurs marionnettes ne l’entendent pas de la même oreille… Pris en otage, ils tentent de remettre de l’ordre dans le poulailler.

Salle Cassin 1 rue Jean-Mermoz 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Spectacle « La Ferme »

©Théâtre Magnetic