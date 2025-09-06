La Ferrière en fête ! La Ferrière-aux-Étangs

Place Henri BURON La Ferrière-aux-Étangs Orne

Participez aux festivités organisées par le comité d’animation de la Ferrière aux Etangs

Samedi 6 septembre

– Concours de pétanque en doublette formée. Inscriptions à partir de 13 h 30 et jet du but à 14 h

– Jeux gratuits pour enfants à partir de 14 h 30

– Fête foraine

– Restauration sous chapiteau à partir de 19 h 18 € le repas

– Concert avec le groupe FREE SON à partir de 21 h

– Feu d’artifice sur l’étang vers 22 h 30

– Suite du concert avec le groupe FREE ‘ SON

Dimanche 7 septembre

– Randonnées VTT Inscriptions à 7 h 30. 1er départ à 8 h

– Randonnée pédestre gratuite de 9 km. Départ à 9 h.

– Fête foraine

– Repas sous chapiteau « jambon au cidre » à partir de 12 h 18 € le repas

– Guinguette avec Patrice DELACOUR à partir de 14 h 30 .

Place Henri BURON La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie

