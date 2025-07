La Fertéliminator La Ferté-Bernard

Le VSF Cyclisme vous donne rendez-vous le 12 juillet prochain sur l’anneau cycliste de La Ferté-Bernard avec 3 courses au programme.

U15 16h pour 28 tours (course normale avec primes).

U17 17h45 pour 50 tours (course normale avec primes).

Open/Access 20h pour 60 tours (course à élimination).

Le format pour les opens ? 60 tours d’anneau les 10 premiers sans élimination puis les 50 suivants où le dernier coureur à avoir franchi est éliminé.

Foodtruck, DJ, nombreux lots et primes. Spectacle garanti avec ce nouveau format ! .

Anneau cycliste La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 89 28 96 99

