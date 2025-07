La Fèsta d’Issus, c’est du 14 au 17 août ! Place de la Mairie – Issus Issus

La Fèsta d’Issus Place de la Mairie – Issus Issus 14 – 17 août Inscription repas (cassoulet cuit au feu de bois : 20 € adultes, 12 € pour les 6-12 ans)

Le Comité des fêtes d’Issus invite à sa « Fèsta » de l’été, qui se déroulera du 14 au 17 août. Au programme : grand cassoulet, soirée tapas, vide-greniers, concours de pétanque, ball-trap, musique…

06 24 10 39 76

Place de la Mairie – Issus Place de la mairie Issus 31450 Issus 31450 Haute-Garonne