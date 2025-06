Finistère

La Festig à Huelgoat. Huelgoat 9 juillet 2025

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-12

La FESTIG Du Mercredi 9 au samedi 12 juillet

Plusieurs jours d’animations et de spectacles vous sont proposés. Cet événement et organisée par l’association EPAL en partenariat avec le collectif SHOW PATATE composé de 4 compagnies artistiques implantées en Centre-Bretagne et portée par la commune de Huelgoat, le comité d’animation de Huelgoat, les nombreux autres artistes et intervenants présents ainsi que les habitants bénévoles.

Une programmation variée, ouverte à toutes et à tous et gratuite est proposée, au plaisir de vous y retrouver. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 41 84 09

