La F’estivaloise

Au stade Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La F’estivaloise, au programme:

– Salon 2 et 4 roues

– randonnée moto, quad ssv

Animation toute la journée

Repas sur réservation

Au menu: pâté de pomme de terre cochon à la broche haricots blancs au lard fromage de chèvre Flognarde pain au feu de bois

Tarif: 20€ par personne

Essais moto

Moto enfant

Location de moto électrique

Buvette grillades

Feu d’artifice .

Au stade Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 07 61

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English : La F’estivaloise

L’événement La F’estivaloise Estivaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme