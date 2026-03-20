La F’estivaloise Estivaux
La F’estivaloise Estivaux dimanche 28 juin 2026.
La F’estivaloise
Au stade Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La F’estivaloise, au programme:
– Salon 2 et 4 roues
– randonnée moto, quad ssv
Animation toute la journée
Repas sur réservation
Au menu: pâté de pomme de terre cochon à la broche haricots blancs au lard fromage de chèvre Flognarde pain au feu de bois
Tarif: 20€ par personne
Essais moto
Moto enfant
Location de moto électrique
Buvette grillades
Feu d’artifice .
Au stade Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 40 07 61
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English : La F’estivaloise
L’événement La F’estivaloise Estivaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme