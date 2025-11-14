La FESTIVE de la Coop des Luys Place du Champ de Foire Sauvagnon

La FESTIVE de la Coop des Luys Place du Champ de Foire Sauvagnon vendredi 14 novembre 2025.

La FESTIVE de la Coop des Luys

Place du Champ de Foire La Coop des Luys Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Nouveau rendez-vous pour passer une soirée de découvertes gourmandes autour d’un thème qui mettra en valeur une production locale, un producteur, un moment festif ou culturel. Dégustation de vin & de produits du terroir. .

Place du Champ de Foire La Coop des Luys Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 25 74 34 contact.coopdesluys@gmail.com

English : La FESTIVE de la Coop des Luys

German : La FESTIVE de la Coop des Luys

Italiano :

Espanol : La FESTIVE de la Coop des Luys

L’événement La FESTIVE de la Coop des Luys Sauvagnon a été mis à jour le 2025-10-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran