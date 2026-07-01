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AGENDA · Allichamps

La Fête à Allichamps Allichamps

lundi 13 juillet 2026 · Allichamps

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Ancienne école
Ville
52130 Allichamps
Département
Haute-Marne
Tarif

Allichamps

La Fête à Allichamps

Ancienne école Allichamps Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Tout public
Buvette et restauration rapide, ambiance musicale. Feu d’artifice à 23h.   .

Ancienne école Allichamps 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 07 70 

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English :

L’événement La Fête à Allichamps Allichamps a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne