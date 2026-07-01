Informations pratiques

Allichamps

La Fête à Allichamps

Ancienne école Allichamps Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

Buvette et restauration rapide, ambiance musicale. Feu d’artifice à 23h. .

Ancienne école Allichamps 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 07 70

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English :

L’événement La Fête à Allichamps Allichamps a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne