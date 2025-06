La Fête à la ferme Rigaud Champ de col Beaufort-sur-Gervanne 5 juillet 2025 07:00

Drôme

La Fête à la ferme Rigaud Champ de col 45 route de Suze Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

En famille ou entre amis, venez à la découverte de produits locaux et partager un moment convivial entouré d’animaux

Champ de col 45 route de Suze

Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 16 62 fermerigaud@gmail.com

English :

With family or friends, come and discover local products and share a convivial moment surrounded by animals

German :

Entdecken Sie mit Familie oder Freunden lokale Produkte und verbringen Sie einen geselligen Moment inmitten von Tieren

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, venite a scoprire i prodotti locali e a condividere un momento di convivialità circondati dagli animali

Espanol :

En familia o entre amigos, venga a descubrir los productos locales y comparta un momento de convivencia rodeado de animales

L’événement La Fête à la ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme