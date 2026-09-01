La Fête à Léo 25e édition Ancienne gare Mesterrieux

Informations pratiques

Mesterrieux

La Fête à Léo 25e édition

Ancienne gare 15 Martinaud Mesterrieux Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Embarquez pour une journée de découverte du patrimoine de l’Entre-deux-Mers. Chaque année, ces journées estivales sont construites autour du patrimoine et des paysages souvent éloignés des circuits touristiques traditionnels, sur les pas du travail d’artiste et d’historien de Léo Drouyn (1816-1896). La Fête à Léo mixe allègrement randonnée, exposition, récital de musique, érudition et convivialité, s’intéressant à tous les patrimoines monuments, paysages, ressources locales… Au cours de cette journée, vous découvrirez les trésors des communes de Mesterrieux et Neuffons, en partageant un pique-nique tiré du sac et un final convivial. Rendez-vous à l’ancienne gare de Mesterrieux. .

Ancienne gare 15 Martinaud Mesterrieux 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesamisdeleodrouyn@gmail.com

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English : La Fête à Léo 25e édition

L’événement La Fête à Léo 25e édition Mesterrieux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT de l’Entre-deux-Mers