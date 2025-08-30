La fête à Léo Camarsac Eglise de Camarsac Camarsac

Eglise de Camarsac 2 chemin de croignon Camarsac Gironde

Journée découverte pédestre (6km env.) du patrimoine de la commune de Camarsac. Rendez-vous au parking de l’église de Camarsac à 9h00. Visites guidées et commentées par Jean-Luc Piat, Bernard Larrieu, Solange Lurton, Jacques Le Grix de la Salle, Philippe Dailly. Final en musique dans l’église, duo piccolo et hautbois avec l’hautboïste Isabelle Da Silva et la flûtiste Aurore Rivals. Participation aux frais de la soirée, 5 euros. .

Eglise de Camarsac 2 chemin de croignon Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 02 01 75 lesamisdeleodrouyn@gmail.com

