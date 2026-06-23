La fête à Léo En haute vallée du Ciron Goualade
La fête à Léo En haute vallée du Ciron Goualade samedi 18 juillet 2026.
Goualade
La fête à Léo En haute vallée du Ciron
Goualade Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
De Goualade à Goualade le long du Ciron.
Au programme de cette journée
A partir de 8h30 Accueil café à Goualade
9h15 Visite de l’église Saint-Saturnin de Goualade
9h45 Départ vers l’église Saint-Clair de Gouts, visite de l’église et de son site
11h30 Découverte de la métairie et la bergerie d’Hourtan.
12h30 Visite de l’église de Lartigue, rare édifice néo-classique de la grande lande.
13h Pique-nique tiré du sac.
14h30 Départ pour l’ancien château de Castelnau de Mesmes le château perdu .
15h30/16h Promenade à pied jusqu’à l’ancienne papeterie de Castelnau. Découverte de la friche industrielle et du tiers lieu artistique qui s’y est établi.
16h30/17h Départ vers la bergerie ronde de Goualade.
18h Retour à Goualade. Final en musique dans l’église Saint-Saturnin avec le Coeur des femmes. .
Goualade 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 02 01 75 lesamisdeleodrouyn@gmail.com
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English : La fête à Léo En haute vallée du Ciron
L’événement La fête à Léo En haute vallée du Ciron Goualade a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud