La fête à Léo En haute vallée du Ciron Goualade samedi 18 juillet 2026.

Goualade

La fête à Léo En haute vallée du Ciron

Goualade Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

De Goualade à Goualade le long du Ciron.

Au programme de cette journée

A partir de 8h30 Accueil café à Goualade

9h15 Visite de l’église Saint-Saturnin de Goualade

9h45 Départ vers l’église Saint-Clair de Gouts, visite de l’église et de son site

11h30 Découverte de la métairie et la bergerie d’Hourtan.

12h30 Visite de l’église de Lartigue, rare édifice néo-classique de la grande lande.

13h Pique-nique tiré du sac.

14h30 Départ pour l’ancien château de Castelnau de Mesmes le château perdu .

15h30/16h Promenade à pied jusqu’à l’ancienne papeterie de Castelnau. Découverte de la friche industrielle et du tiers lieu artistique qui s’y est établi.

16h30/17h Départ vers la bergerie ronde de Goualade.

18h Retour à Goualade. Final en musique dans l’église Saint-Saturnin avec le Coeur des femmes. .

Goualade 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 02 01 75 lesamisdeleodrouyn@gmail.com

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English : La fête à Léo En haute vallée du Ciron

L’événement La fête à Léo En haute vallée du Ciron Goualade a été mis à jour le 2026-06-23 par La Gironde du Sud