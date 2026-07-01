Informations pratiques

Bieujac

La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve

Devant l’église Bieujac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Randonnée pédestre d’environ 10 kms.

A partir de 9h accueil devant l’église de Bieujac

9h30 visite de l’église de Bieujac

10h45 visite de l’église de Brannens

12h arrivée à l’abbaye du Rivet et découverte du magasin de l’abbaye (produits réalisés sur place ou issus d’abbayes d’Europe ou d’Afrique). Apéritif et pique-nique tiré du sac

14h visite de l’abbaye

15h reprise de la promenade vers Brannens

17h place du village de Bieujac, apéritif musical offert par les Amis du Moulin de Piis, présentation du livre sur la restauration du Moulin de Piis à Bassanne .

Devant l’église Bieujac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 81 32 55 lesamisdeleodrouyn@gmail.com

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English : La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve

L’événement La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve Bieujac a été mis à jour le 2026-07-13 par La Gironde du Sud