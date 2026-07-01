La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve Bieujac
dimanche 26 juillet 2026 · Bieujac
Informations pratiques
Bieujac
La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve
Devant l’église Bieujac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Randonnée pédestre d’environ 10 kms.
A partir de 9h accueil devant l’église de Bieujac
9h30 visite de l’église de Bieujac
10h45 visite de l’église de Brannens
12h arrivée à l’abbaye du Rivet et découverte du magasin de l’abbaye (produits réalisés sur place ou issus d’abbayes d’Europe ou d’Afrique). Apéritif et pique-nique tiré du sac
14h visite de l’abbaye
15h reprise de la promenade vers Brannens
17h place du village de Bieujac, apéritif musical offert par les Amis du Moulin de Piis, présentation du livre sur la restauration du Moulin de Piis à Bassanne .
Devant l’église Bieujac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 81 32 55 lesamisdeleodrouyn@gmail.com
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English : La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve
L’événement La fête à Léo Entre Réolais et Bazadais, dans la vallée du Beuve Bieujac a été mis à jour le 2026-07-13 par La Gironde du Sud