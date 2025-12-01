La fête à Nono Dans l’Oeil du Silo Association Saintes

La fête à Nono

Dans l’Oeil du Silo Association 97 rue de Taillebourg Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Marché de créateurs de Noël La fête à Nono

Le marché de créateurs et d’artisans La Fête à Nono revient pour sa deuxième édition, cette fois au Silo, à Saintes !

English :

La Fête à Nono: a Christmas market for designers and craftspeople

La Fête à Nono is back for its second edition, this time at the Silo in Saintes!

