La fête à Nono Dans l’Oeil du Silo Association Saintes

La fête à Nono
Dans l'Oeil du Silo Association 97 rue de Taillebourg Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Marché de créateurs de Noël La fête à Nono
Le marché de créateurs et d’artisans La Fête à Nono revient pour sa deuxième édition, cette fois au Silo, à Saintes !
+33 6 79 42 97 82 lesdividuelles@gmail.com
English :
La Fête à Nono: a Christmas market for designers and craftspeople
La Fête à Nono is back for its second edition, this time at the Silo in Saintes!
