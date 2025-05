La « Fête à Sissou » – Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin, 25 mai 2025 11:00, Le Pellerin.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 11:00 –

Gratuit : non Tout public

Pour la 4e année, ce rendez-vous est devenu un rituel : les 24 et 25 mai, le café associatif du Trois Francs Six Sous pousse les murs, le bar et même les tables jusqu’aux halles du marché. Cette année, place à la « Fête à Sissou » ! Durant deux jours, spectacles, entresorts et concerts joyeux animeront la rue et les halles. On pourra y croiser un binôme musical sur son banc ambulant, un défilé de mode décousu déjanté, deux sœurs globe-trotteuses aux chansons polyglottes, du rock bouh beurk bling pour enfants et parents, du groovy garage funk pour parents et grands enfants… De quoi illuminer vos yeux et ravir vos oreilles.Au programme de ce week-end festif : Cie le Dé Joyeux, Fonky Nyko, le Banc Musical, les Sœurs Tartellini, Les Sepanous… Un évènement organisé par la Scicasissou.Et pour régaler vos papilles, le dimanche la Fête à Sissou deviendra une des meilleures tables du Pellerin… puisque ce sera la vôtre !Autour d’une grande et longue tablée, venez avec votre propre menu façon pique-nique, et dégustez gâteaux concoctés par les bénévoles et galettes préparées sur place.Un week-end à partager à la bonne franquette !> Au bar associatif Le 3 Francs 6 Sous

Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin 44640