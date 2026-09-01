La fête annuelle de La Porte Rouge Espace Services Jeunesse La Réole

Informations pratiques

La Réole

La fête annuelle de La Porte Rouge

Espace Services Jeunesse 1 Rue Bellot des Minières La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24

L’espace ado de la Réole vous invite à participer à la fête annuelle de La Porte Rouge. L’après-midi, de 14h à 17h, l’événement est ouvert à tous : jeunes, familles, professionnels et associations pourront profiter de nombreuses activités et de différents stands. Un DJ set ainsi qu’une buvette seront également proposés! De 17h à 18h, place aux animations musicales avec le Printemps de la Musique Lycéenne. .

Espace Services Jeunesse 1 Rue Bellot des Minières La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 mairie@lareole.fr

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English : La fête annuelle de La Porte Rouge

L’événement La fête annuelle de La Porte Rouge La Réole a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Entre-deux-Mers