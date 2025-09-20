La Fête au Château Machecoul-Saint-Même

La Fête au Château Machecoul-Saint-Même samedi 20 septembre 2025.

La Fête au Château

Boulevard du Château Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

La Fête au Château de Machecoul dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Entrée libre, par le porche de l’avenue du Château

– pour fêter le Centenaire du classement du Château aux Monuments Historiques

– pour fêter le Centenaire de l’association La Louve de Machecoul

Fanfares, Animations, Rétrospectives

avec la participation de l’association Rais Créations .

Boulevard du Château Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 74 97 78

English :

Fête at Château de Machecoul as part of the European Heritage Days

German :

La Fête au Château de Machecoul im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

Festa al Castello di Machecoul nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Fiesta en el castillo de Machecoul con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

