La Fête au Château Machecoul-Saint-Même
La Fête au Château Machecoul-Saint-Même samedi 20 septembre 2025.
La Fête au Château
Boulevard du Château Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
La Fête au Château de Machecoul dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Entrée libre, par le porche de l’avenue du Château
– pour fêter le Centenaire du classement du Château aux Monuments Historiques
– pour fêter le Centenaire de l’association La Louve de Machecoul
Fanfares, Animations, Rétrospectives
avec la participation de l’association Rais Créations .
Boulevard du Château Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 74 97 78
English :
Fête at Château de Machecoul as part of the European Heritage Days
German :
La Fête au Château de Machecoul im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes
Italiano :
Festa al Castello di Machecoul nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Fiesta en el castillo de Machecoul con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio
