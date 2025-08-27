La fête au jardin à l’Odysée Valenciennes
La fête au jardin à l’Odysée Valenciennes mercredi 27 août 2025.
La fête au jardin à l’Odysée
Rue Lomprez Valenciennes Nord
C’est la Fête au jardin de L’Odyssée ! Le temps d’un après-midi, notre potager se transforme en guinguette à ciel ouvert.
Dans une atmosphère joyeuse et bucolique, nous vous invitons à venir fêter la fin de notre cycle d’ateliers Une année au jardin .
Pour l’occasion, la Compagnie La Boussole donnera le ton avec un concert vivant et chaleureux, revisitant les trésors de la chanson française d’antan.
Au rythme de l’accordéon :
– découvrez l’exposition des créations estivales réalisées par les participants des ateliers
– goûtez aux saveurs du jardin avec des dégustations de produits fraîchement récoltés
– participez à un atelier créatif de décoration florale en bois, animé par l’un de nos usagers.
– Des rafraîchissements seront proposés pour accompagner ce moment de détente, de rencontres et de partage.
– Une après-midi riche en festivités pour finir l’été en beauté
Priorité aux Valenciennois et abonnés de L’Odyssée et de la Médiathèque Simone Veil. 0 .
Rue Lomprez Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr
