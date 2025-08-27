La fête au jardin à l’Odysée Valenciennes

Valenciennes

27 août 2025, 15h30-17h30

fin : 2025-08-27 17:30:00

2025-08-27

C’est la Fête au jardin de L’Odyssée ! Le temps d’un après-midi, notre potager se transforme en guinguette à ciel ouvert.

Dans une atmosphère joyeuse et bucolique, nous vous invitons à venir fêter la fin de notre cycle d’ateliers Une année au jardin .

Pour l’occasion, la Compagnie La Boussole donnera le ton avec un concert vivant et chaleureux, revisitant les trésors de la chanson française d’antan.

Au rythme de l’accordéon :

– découvrez l’exposition des créations estivales réalisées par les participants des ateliers

– goûtez aux saveurs du jardin avec des dégustations de produits fraîchement récoltés

– participez à un atelier créatif de décoration florale en bois, animé par l’un de nos usagers.

– Des rafraîchissements seront proposés pour accompagner ce moment de détente, de rencontres et de partage.

– Une après-midi riche en festivités pour finir l’été en beauté

Priorité aux Valenciennois et abonnés de L'Odyssée et de la Médiathèque Simone Veil.

Rue Lomprez Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr

