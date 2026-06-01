La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai Lambres-lez-Douai samedi 13 juin 2026.

Lambres-lez-Douai

La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai

Lambres-lez-Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Samedi 13 juin 2026 “La Fête au Pays” de 15h à 00h00

Avec le Feu de Saint-Jean

Concerts à partir de 15h.

Une fête vintage à l’occasion du feu de la Saint-Jean, sur le thème du rockabilly pour une ambiance rétro et festive.

– Jeux pour enfants (arrêt 20h)

– Food-Trucks

– Animations musicales

– Feu de Saint-Jean (allumage vers 22h30)

– Feu d’artifice (23h)

Dimanche 14 juin 2026 “Journée familiale”

De 11h30 à 18h00

Une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

– Braderie

– Animations musicales

– Food-trucks

– Spectacle

– Jeux Gonflables

– Animations pour la famille

Samedi 13 juin 2026 “La Fête au Pays” de 15h à 00h00

Avec le Feu de Saint-Jean

Concerts à partir de 15h.

Une fête vintage à l’occasion du feu de la Saint-Jean, sur le thème du rockabilly pour une ambiance rétro et festive.

– Jeux pour enfants (arrêt 20h)

– Food-Trucks

– Animations musicales

– Feu de Saint-Jean (allumage vers 22h30)

– Feu d’artifice (23h)

Dimanche 14 juin 2026 “Journée familiale”

De 11h30 à 18h00

Une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

– Braderie

– Animations musicales

– Food-trucks

– Spectacle

– Jeux Gonflables

– Animations pour la famille .

Lambres-lez-Douai 59552 Nord Hauts-de-France

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English :

Saturday, June 13, 2026 ?La Fête au Pays? from 3 p.m. to 12 a.m

With the Feu de Saint-Jean

Concerts from 3pm.

A vintage party on the occasion of the Midsummer bonfire, with a rockabilly theme for a retro and festive atmosphere.

– Games for children (stop 8pm)

– Food Trucks

– Musical entertainment

– Midsummer bonfire (lighting around 10:30pm)

– Fireworks (11pm)

Sunday, June 14, 2026 ?family day?

From 11:30 am to 6:00 pm

A day of conviviality and sharing.

– Braderie

– Musical entertainment

– Food-trucks

– Show

– Inflatable games

– Family entertainment

L’événement La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai Lambres-lez-Douai a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Douaisis