La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai Lambres-lez-Douai
La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai Lambres-lez-Douai samedi 13 juin 2026.
Lambres-lez-Douai
La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai
Lambres-lez-Douai Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Samedi 13 juin 2026 “La Fête au Pays” de 15h à 00h00
Avec le Feu de Saint-Jean
Concerts à partir de 15h.
Une fête vintage à l’occasion du feu de la Saint-Jean, sur le thème du rockabilly pour une ambiance rétro et festive.
– Jeux pour enfants (arrêt 20h)
– Food-Trucks
– Animations musicales
– Feu de Saint-Jean (allumage vers 22h30)
– Feu d’artifice (23h)
Dimanche 14 juin 2026 “Journée familiale”
De 11h30 à 18h00
Une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.
– Braderie
– Animations musicales
– Food-trucks
– Spectacle
– Jeux Gonflables
– Animations pour la famille
Samedi 13 juin 2026 “La Fête au Pays” de 15h à 00h00
Avec le Feu de Saint-Jean
Concerts à partir de 15h.
Une fête vintage à l’occasion du feu de la Saint-Jean, sur le thème du rockabilly pour une ambiance rétro et festive.
– Jeux pour enfants (arrêt 20h)
– Food-Trucks
– Animations musicales
– Feu de Saint-Jean (allumage vers 22h30)
– Feu d’artifice (23h)
Dimanche 14 juin 2026 “Journée familiale”
De 11h30 à 18h00
Une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.
– Braderie
– Animations musicales
– Food-trucks
– Spectacle
– Jeux Gonflables
– Animations pour la famille .
Lambres-lez-Douai 59552 Nord Hauts-de-France
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English :
Saturday, June 13, 2026 ?La Fête au Pays? from 3 p.m. to 12 a.m
With the Feu de Saint-Jean
Concerts from 3pm.
A vintage party on the occasion of the Midsummer bonfire, with a rockabilly theme for a retro and festive atmosphere.
– Games for children (stop 8pm)
– Food Trucks
– Musical entertainment
– Midsummer bonfire (lighting around 10:30pm)
– Fireworks (11pm)
Sunday, June 14, 2026 ?family day?
From 11:30 am to 6:00 pm
A day of conviviality and sharing.
– Braderie
– Musical entertainment
– Food-trucks
– Show
– Inflatable games
– Family entertainment
L’événement La fête au pays et feu de la Saint-Jean à Lambres-Lez-Douai Lambres-lez-Douai a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Douaisis