La Fête au Village Ecomusée d’Alsace Ungersheim

La Fête au Village 31 juillet – 16 août Ecomusée d’Alsace Haut-Rhin

Tarif unique : 11€ ; Enfant (jusqu’à 3 ans) : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-31T18:00:00 – 2025-07-31T23:00:00

Fin : 2025-08-16T18:00:00 – 2025-08-16T23:00:00

Cet été, l’Écomusée d’Alsace vous invite à vivre l’ambiance magique des soirées de la Fête au Village. Dès la tombée de la nuit, le village se transforme en une fête foraine d’antan, illuminée de mille lumières et animée par des jeux, des chansons et des spectacles.

Dans ce cadre enchanteur, vous ressentirez une atmosphère festive et authentique : orchestre en plein air, jeux traditionnels comme le chamboule-tout ou la pêche aux canards, jongleurs, et dégustations locales. Famille et amis prendront un malin plaisir à s’affronter aux quilles, au lancé de sac ou au planté de clou ! Les animations et les rencontres avec les personnages du village transporteront petits et grands dans un univers d’émerveillement, de rires et de convivialité.

Le point d’orgue de chaque soirée ? Un spectaculaire numéro de jonglage de feu suivi d’un concert rythmé qui viendra clôturer la fête en beauté.

Partagez des moments inoubliables en famille ou entre amis, au cœur du village préféré des Alsaciens !

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee.alsace/la-fete-au-village/ »}] Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

9 soirées d’été à l’Écomusée d’Alsace Nocturne été

© Sébastien North