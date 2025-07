La Fête au village Plaine-et-Vallées

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

2025-08-10

2025-08-10

2025-08-10

La fête au village va de nouveau faire le plein à Taizé. Au programme la célèbre course de voitures à pédales. Les bolides vont s’élancer sur le circuit tracé dans le bourg, de 15h00 à 18h00. Venez encourager les pilotes de ces drôles d’engins qui à la seule force des mollets vont parcourir 1.100 mètres. L’épreuve dure 3h et compte pour le championnat de France de voitures à pédales ! Un vide grenier, des jeux en bois et de nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée. Sans oublier le dîner champêtre animé en musique à partir de 19h30 (sur réservation au 05 17 44 42 34 ou 06.17.48.17.54).

Restauration sur place la journée. .

Dans les rues du bourg Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 44 42 34

English : La Fête au village

The village fete will once again be a full house in Taizé. On the program: the famous pedal car race, a flea market, various events and a country-style meal (reservation required).

German : La Fête au village

Das Dorffest wird in Taizé wieder für ein volles Haus sorgen. Auf dem Programm stehen das berühmte Tretautorennen, ein Flohmarkt, verschiedene Animationen und ein ländliches Essen (mit Reservierung).

Italiano :

La festa del villaggio sarà di nuovo in pieno svolgimento a Taizé. In programma: la famosa gara di auto a pedali, una vendita di garage, vari eventi e un pranzo in stile country (su prenotazione).

Espanol : La Fête au village

La fiesta mayor de Taizé vuelve a estar en su apogeo. En el programa: la famosa carrera de coches a pedales, una venta de garaje, diversos actos y una comida campestre (previa reserva).

