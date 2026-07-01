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AGENDA · Viplaix

La fête aux Moutats Viplaix

dimanche 26 juillet 2026 · Viplaix

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
03370 Viplaix
Département
Allier
Tarif

Viplaix

La fête aux Moutats

Viplaix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Venez célébrer les 30 ans de l’association Vivre à Viplaix à l’occasion de l’annuelle Fête aux Moutats !
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Viplaix 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 33 18 08 

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English :

Come celebrate the 30th anniversary of the Vivre à Viplaix association at the annual Fête aux Moutats!

L’événement La fête aux Moutats Viplaix a été mis à jour le 2026-07-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ