Canet

LA FÊTE.

Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Fête. — Music, Chill & Drink

Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.

La Fête. — Music, Chill & Drink

Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.

Au programme de La Fête.

Live Music Jazz du Trio Moussavou Peleyras pour faire vibrer la journée

Bar à vin & cocktails pour se faire plaisir

Bar à huîtres de l’Huître qui Roule pour les amateurs de fraîcheur

Food truck Raph’Inné pour se régaler avec des burgers gourmets

Triporteur CasaRossa et ses glaces artisanales pour une touche de fraîcheur

Exposition sur la thématique du vin à découvrir sur place

Jeux en bois pour les grands et les petits

Profitez également de

Visites du domaine

Dégustations commentée avec l’équipe

Découverte de nos nouvelles cuvées

Un moment à vivre entre amis ou en famille, entre musique, plaisirs gourmands et découvertes ! .

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 38 48 45 61 barbara@ladourbie.fr

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English :

The Party ? Music, Chill & Drink

A day of conviviality, sharing and good humor.

L’événement LA FÊTE. Canet a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT DU CLERMONTAIS