LA FÊTE. Canet
LA FÊTE. Canet samedi 30 mai 2026.
Canet
LA FÊTE.
Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Fête. — Music, Chill & Drink
Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.
La Fête. — Music, Chill & Drink
Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.
Au programme de La Fête.
Live Music Jazz du Trio Moussavou Peleyras pour faire vibrer la journée
Bar à vin & cocktails pour se faire plaisir
Bar à huîtres de l’Huître qui Roule pour les amateurs de fraîcheur
Food truck Raph’Inné pour se régaler avec des burgers gourmets
Triporteur CasaRossa et ses glaces artisanales pour une touche de fraîcheur
Exposition sur la thématique du vin à découvrir sur place
Jeux en bois pour les grands et les petits
Profitez également de
Visites du domaine
Dégustations commentée avec l’équipe
Découverte de nos nouvelles cuvées
Un moment à vivre entre amis ou en famille, entre musique, plaisirs gourmands et découvertes ! .
Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 38 48 45 61 barbara@ladourbie.fr
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English :
The Party ? Music, Chill & Drink
A day of conviviality, sharing and good humor.
L’événement LA FÊTE. Canet a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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