La fête coréenne des moissons au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation PARIS samedi 20 septembre 2025.

En 2002, la mairie de Séoul offrait à l’Hôtel de Ville de Paris un petit bout de terre de Corée du Sud. Sur près d’un hectare du plus parisien des parcs d’attractions, pour célébrer l’amitié entre les deux capitales, un merveilleux jardin paysager était installé. Vous ne vous êtes jamais lassés, depuis, de parcourir, loin de la mer jaune, loin de la mer de l’Est, l’allée de la reine, le jardin du roi, les idéogrammes et les allées zen de ce petit bout d’Extrême-Orient sur le vieux continent.

Le temps d’un week-end, chacun pourra découvrir les trésors de la culture coréenne !

C’est aux sons des percussions de Pungmul, des flûtes comme le piri, des défilés de costumes traditionnels (hanbok…) ou encore des danses folkloriques telles que le salpuri et le beompae, que vous serez transportés directement dans l’ambiance authentique de Séoul. Flâner dans un marché traditionnel coréen comme si vous étiez au Gwangjang Market. Mayak Kimbap, Tteokbokki, Sundae : le temple de la street food, c’est ici. Alors à vos baguettes !

Du grand art coréen s’invite au Jardin d’Acclimatation ! Initiez-vous aux secrets de cette cuisine raffinée et découvrez ses savoir-faire. Un concours de danses K-Pop pourrait même s’organiser pour découvrir et rencontrer les artistes de la nouvelle génération coréenne. Pour les plus sportifs, c’est le moment de tenter la pratique ancestrale du taekwondo. Des jeux traditionnels sont proposés pour une expérience coréenne encore plus complète et ce, pour tous les âges.

Prêts à relever les défis du jegichagi, du tir à la corde et des jeux de force et d’équilibre ?

C’est au cœur du Jardin d’Acclimatation que la Corée, « le pays du matin calme » a pris sa place. Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, le Jardin d’Acclimatation organise Chuseok, la fête des Moissons !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

payant Tout public.

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 PARIS

https://www.jardindacclimatation.fr/chuseok-fete-corenne-des-moissons