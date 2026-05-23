La fête de Florence L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

La fête de Florence

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre

Lorsque les collègues de Florence, employée discrète, participent à son pot de départ, ils s’attendent à une soirée banale. Mais la soirée pourrait réserver bien des surprises…

Mise en scène Séverine Stocker et Frédéric Fuertes .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : La fête de Florence

L’événement La fête de Florence Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau