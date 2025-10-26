La Fête de la Courge à Brielles Salle des sports Brielles

Salle des sports Rue du Val Fleuri Brielles Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Quatrième édition de la Fête de la courge à Brielles !

Dimanche 26 octobre 2025 de 10h à 17h

Entrée gratuite

Au programme

– Vente de courges au profit de l’école, environ 40 variétés, dont la Jack spécial Halloween, la butternut, le potimarron, la delicata, la babyboo, …. Dégustation de courges cuisinées !

– Stands de créateurs et artisans (caramel, miel, volaille et porc transformé, maraîcher, boulanger, upcycling, bijoux fantaisie, forgeron, couture et crochet, …)

– Animations encadrées pour les enfants (confection, maquillage, jeux, …)

– Restauration rapide, chaude et buvette

RDV à la Salle des Sports de Brielles

Organisée par les Associations Brielloises .

Salle des sports Rue du Val Fleuri Brielles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

