La Fête de la Courge à Brielles Salle des sports Brielles
La Fête de la Courge à Brielles Salle des sports Brielles dimanche 26 octobre 2025.
La Fête de la Courge à Brielles
Salle des sports Rue du Val Fleuri Brielles Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Quatrième édition de la Fête de la courge à Brielles !
Dimanche 26 octobre 2025 de 10h à 17h
Entrée gratuite
Au programme
– Vente de courges au profit de l’école, environ 40 variétés, dont la Jack spécial Halloween, la butternut, le potimarron, la delicata, la babyboo, …. Dégustation de courges cuisinées !
– Stands de créateurs et artisans (caramel, miel, volaille et porc transformé, maraîcher, boulanger, upcycling, bijoux fantaisie, forgeron, couture et crochet, …)
– Animations encadrées pour les enfants (confection, maquillage, jeux, …)
– Restauration rapide, chaude et buvette
RDV à la Salle des Sports de Brielles
Organisée par les Associations Brielloises .
Salle des sports Rue du Val Fleuri Brielles 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Fête de la Courge à Brielles Brielles a été mis à jour le 2025-10-15 par OT VITRE