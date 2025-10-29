La Fête de la courge au jardin Lanton
La Fête de la courge au jardin Lanton mercredi 29 octobre 2025.
La Fête de la courge au jardin
Rue Bernard Raynaud Lanton Gironde
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Grain de Sel vous convie au Café-Jardin pour la fête de la Courge, mercredi 29octobre à partir de 14h.
Diverses animations. .
Rue Bernard Raynaud Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94 graindesel@ville-lanton.fr
