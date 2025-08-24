La Fête de la Crêpe et du Cidre Stade Roland Parmentier Gavisse

La Fête de la Crêpe et du Cidre Stade Roland Parmentier Gavisse dimanche 24 août 2025.

La Fête de la Crêpe et du Cidre

Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse Moselle

Vous êtes plutôt crêpe sucrée ou salée ? Les deux ? Alors la fête de la Crêpe et du Cidre est faite pour vous. Organisée par le Cercle des jeunes de la commune, les festivités débuteront dès midi et se prolongeront jusque dans la soirée. Des activités comme des balades en poneys ou du golf médiéval tous seront proposées tout au long du weekend, ainsi qu’un concert pop-rock. Évidemment, les fameuses crêpes seront à l’honneur !Tout public

Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse 57570 Moselle Grand Est cercle.gavisse@gmail.com

English :

Do you prefer sweet or savoury crepes? Or both? Then the Crêpe and Cider Festival is for you. Organized by the Cercle des jeunes de la commune, the festivities start at midday and go on into the evening. Activities such as pony rides and medieval golf will be on offer throughout the weekend, as well as a pop-rock concert. And of course, the famous crêpes will be in the spotlight!

German :

Sind Sie eher ein süßer oder ein herzhafter Crêpe? Oder beide? Dann ist das Crêpe- und Cidre-Fest genau das Richtige für Sie. Die Feierlichkeiten, die vom Jugendkreis der Gemeinde organisiert werden, beginnen am Mittag und dauern bis in den Abend hinein. Das ganze Wochenende über werden Aktivitäten wie Ponyreiten oder mittelalterliches Golf angeboten, außerdem gibt es ein Pop-Rock-Konzert. Natürlich werden auch die berühmten Crêpes nicht fehlen!

Italiano :

Preferite le crepes dolci o salate? O entrambe? Allora la Festa del Pancake e del Sidro è quello che fa per voi. Organizzata dal Cercle des Jeunes locale, la festa inizia a mezzogiorno e prosegue fino a sera. Per tutto il fine settimana sono previste attività come passeggiate su pony e golf medievale, oltre a un concerto pop-rock. E naturalmente le famose crêpes saranno protagoniste!

Espanol :

¿Prefiere los crepes dulces o salados? ¿O ambas cosas? Entonces la Fiesta de la Tortita y la Sidra es para usted. Organizada por el Cercle des Jeunes local, la fiesta comienza a mediodía y se prolonga hasta la noche. Durante todo el fin de semana habrá actividades como paseos en poni, golf medieval y un concierto de pop-rock. Y, por supuesto, ¡las famosas crêpes serán el centro de atención!

