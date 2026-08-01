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AGENDA · Gavisse

La Fête de la Crêpe et du Cidre Stade Roland Parmentier Gavisse

samedi 22 août 2026 · Stade Roland Parmentier · Gavisse

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade Roland Parmentier
Adresse
28 rue de l'Ancien Moulin
Ville
57570 Gavisse
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Gavisse

La Fête de la Crêpe et du Cidre

Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Vous êtes plutôt crêpe sucrée ou salée ? Les deux ? Alors la fête de la Crêpe et du Cidre est faite pour vous !
Le Cercle des Jeunes de Gavisse vous donne rendez-vous pour un week-end festif placé sous le signe de la convivialité ! Au programme Jeux en bois, animations, DJ Set et bonne humeur sans oublier les fameuses crêpes !Tout public
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Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse 57570 Moselle Grand Est   cercle.gavisse@gmail.com

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English :

Do you prefer sweet or savory crepes? Both? Then the Crepe and Cider Festival is just for you!
The Gavisse Youth Club invites you to join them for a festive weekend filled with fun and friendship! On the agenda: wooden games, entertainment, a DJ set, and good vibes—not to mention the famous crêpes!

L’événement La Fête de la Crêpe et du Cidre Gavisse a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS