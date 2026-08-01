La Fête de la Crêpe et du Cidre Stade Roland Parmentier Gavisse

Informations pratiques

Gavisse

La Fête de la Crêpe et du Cidre

Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Vous êtes plutôt crêpe sucrée ou salée ? Les deux ? Alors la fête de la Crêpe et du Cidre est faite pour vous !

Le Cercle des Jeunes de Gavisse vous donne rendez-vous pour un week-end festif placé sous le signe de la convivialité ! Au programme Jeux en bois, animations, DJ Set et bonne humeur sans oublier les fameuses crêpes !Tout public

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Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse 57570 Moselle Grand Est cercle.gavisse@gmail.com

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English :

Do you prefer sweet or savory crepes? Both? Then the Crepe and Cider Festival is just for you!

The Gavisse Youth Club invites you to join them for a festive weekend filled with fun and friendship! On the agenda: wooden games, entertainment, a DJ set, and good vibes—not to mention the famous crêpes!

L’événement La Fête de la Crêpe et du Cidre Gavisse a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS