La Fête de la Crêpe et du Cidre Stade Roland Parmentier Gavisse
samedi 22 août 2026 · Stade Roland Parmentier · Gavisse
Informations pratiques
Gavisse
La Fête de la Crêpe et du Cidre
Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Vous êtes plutôt crêpe sucrée ou salée ? Les deux ? Alors la fête de la Crêpe et du Cidre est faite pour vous !
Le Cercle des Jeunes de Gavisse vous donne rendez-vous pour un week-end festif placé sous le signe de la convivialité ! Au programme Jeux en bois, animations, DJ Set et bonne humeur sans oublier les fameuses crêpes !Tout public
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Stade Roland Parmentier 28 rue de l’Ancien Moulin Gavisse 57570 Moselle Grand Est cercle.gavisse@gmail.com
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English :
Do you prefer sweet or savory crepes? Both? Then the Crepe and Cider Festival is just for you!
The Gavisse Youth Club invites you to join them for a festive weekend filled with fun and friendship! On the agenda: wooden games, entertainment, a DJ set, and good vibes—not to mention the famous crêpes!
L’événement La Fête de la Crêpe et du Cidre Gavisse a été mis à jour le 2026-07-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS