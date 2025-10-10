La fête de la fabrique Le pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont

La fête de la fabrique

Le pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Venez à la rencontre des artistes en résidence

Durant plus d’un mois, les scènes et les espaces des Théâtres de Gascogne se transforment en laboratoires de créativité. 9 compagnies peupleront les théâtres pour donner vie à leurs idées et pour laisser s’épanouir leurs imaginaires.

Pour célébrer la fin de cette période de recherche et d’effervescence, il était naturel de rassembler les artistes et les publics pour une grande fête ! Une occasion rare de découvrir des étapes de travail, d’échanger avec les artistes et de leur permettre de tester et d’éprouver leurs recherches auprès des publics.

Cette année, du cirque, de la musique, du théâtre et un cabaret déjanté sont au programme. Un parcours sur mesure pour profiter du théâtre autrement.

Une véritable invitation à la curiosité !

DISTRIBUTIONS

Avec

Lolita Costet-Antunes compagnie SerendipityMatin difficile

